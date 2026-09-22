जेपी मॉर्गन का अगले साल AI पर खर्च 1,000 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान

डिमोन का कहना है कि AI केवल मुनाफा बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। यह ग्राहकों के अनुभव को भी बेहतर बना रहा है, लेकिन इस सारी तरक्की का एक और बड़ा असर भी है।

जब कंपनियां ज्यादा लोगों को काम पर रखती हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं तो तांबे जैसे कच्चे माल की मांग बढ़ जाती है। इससे लागत का दबाव बढ़ सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है।

फिर भी, उनका मानना है कि समय के साथ AI से मिलने वाली उत्पादकता बढ़ने से महंगाई कम हो सकती है, भले ही इन वजहों से ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहें।

इसके अलावा, अगले 5 से 10 सालों में उम्मीद है कि नए टेक प्लेयर्स इस सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएंगे।