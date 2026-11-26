इस मामले में सुपर माइक्रो के सह संस्थापक और कुछ अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए हैं, लेकिन चेन का नाम इसमें नहीं है।

चेन का कहना है कि उनका काम ग्राहकों से संबंध बनाने का था, न कि चिप से जुड़े फैसले लेने का। उन्होंने सुपर माइक्रो छोड़ दी है और इस समय वह AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्रोनोस्केल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं।

दूसरी तरफ, पुरी ने जून में अपने मुख्य पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वह अभी भी एनवीडिया को सलाह दे रहे हैं।