जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक में फिर छंटनी की तैयारी, इन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के कस्टमर ऑपरेशंस, रिस्क ऑपरेशंस और लर्निंग एंड कंटेंट ऑपरेशंस विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती हैं।

इस बदलाव के तहत कुछ पद खत्म किए जाएंगे और कई कर्मचारियों की जिम्मेदारियां दूसरे लोगों को सौंपी जा सकती हैं। इसके अलावा, अलग-अलग टीमों के कामकाज और अधिकारियों को रिपोर्ट करने के तरीके में भी बदलाव होगा।

अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।