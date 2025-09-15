व्हाट्सऐप और अन्य प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल हो रही है

ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी? आयकर विभाग ने बताई सच्चाई

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:20 am Sep 15, 202510:20 am

क्या है खबर?

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैल गया है। व्हाट्सऐप और अन्य प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि बिना जुर्माने के आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी गई है। इस पोस्ट में एक फर्जी आदेश भी शामिल था, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय बढ़ाने की बात कही गई थी।