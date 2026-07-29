ITC इंफोटेक बनी गूगल जेमिनी एंटरप्राइज की पहली ग्राहक

सबसे पहले ITC इंफोटेक AI का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस और दूसरे मुख्य कामकाज को अपने आप होने वाला और आधुनिक बनाएगी।

कंपनी गूगल क्लाउड के साथ मिलकर जॉइंट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी शुरू कर रही है। इनका मकसद खुदरा, उपभोक्ता पैकेज्ड सामान, होटल और निर्माण जैसे उद्योगों के लिए खास AI सॉल्यूशंस तैयार करना है। गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक शशि श्रीधरन बताते हैं कि इस साझेदारी से ITC इंफोटेक AI को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ा पाएगा।