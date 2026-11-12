ITC ने इस साल दूसरी बार गोल्ड फ्लेक सिगरेट की कीमतें बढ़ाईं, अब इतने होंगे दाम

कंपनी ने इससे पहले जून में ITC ने उसी पैक की कीमत 115 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दी थी। तब 10 रुपये बढ़ाए गए थे।

पैकेट की कीमत 125 रुपये से बढ़ाकर 135 रुपये कर दी गई है, जो 10 रुपये बढ़ाई गई है। हालांकि, यह बढ़ोतरी इस साल 20 रुपये की है, जो लगभग 17.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है।

बताया जा रहा है कि कंपनी पर अधिक टैक्स और कानूनी सिगरेट की बिक्री पर दबाव है।