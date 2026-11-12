ITC ने इस साल दूसरी बार गोल्ड फ्लेक सिगरेट की कीमतें बढ़ाईं, अब इतने होंगे दाम
क्या है खबर?
गोल्ड फ्लेक प्रीमियम सिगरेट खरीदने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसे बनाने वाली कंपनी ITC ने 10 सिगरेट के पैकेट की कीमत बढ़ाकर अब 135 रुपये कर दी है। यह इस साल सिगरेट के दाम में दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले कंपनी ने सिगरेट की कीमत 125 रुपये की थी। नया अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 60-70 साइज की गोल्ड फ्लेक प्रीमियम रेगुलर-साइज फिल्टर-टिप्ड (RSFT) सिगरेट पर लागू होता है।
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इससे पहले जून में बढ़े थे दाम
कंपनी ने इससे पहले जून में ITC ने उसी पैक की कीमत 115 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दी थी। तब 10 रुपये बढ़ाए गए थे।
पैकेट की कीमत 125 रुपये से बढ़ाकर 135 रुपये कर दी गई है, जो 10 रुपये बढ़ाई गई है। हालांकि, यह बढ़ोतरी इस साल 20 रुपये की है, जो लगभग 17.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है।
बताया जा रहा है कि कंपनी पर अधिक टैक्स और कानूनी सिगरेट की बिक्री पर दबाव है।
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क्यों बढ़ाई गई कीमतें?
सिगरेट कंपनियों पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी का दबाव है, जिसके कारण ITC कुछ हिस्सा खरीदारों पर डाल रही है। कीमत बढ़ोतरी से वह खर्चों को कम करेगी।
कंपनी ने तस्करी की गई सिगरेट की खेपों की जब्ती में भी तेजी से बढ़ोतरी की रिपोर्ट दी है, जो बढ़ती चुनौती को दिखाता है।
ITC के सिगरेट बिजनेस ने सितंबर तिमाही के दौरान ब्याज और टैक्स से पहले प्रॉफ़िट (PBIT) में साल-दर-साल 27 प्रतिशत की गिरावट बताई है।