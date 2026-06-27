ITC अध्यक्ष संजीव पुरी की कमाई 6.8 फीसदी घटी

औसत कर्मचारी से 338 गुना ज्यादा है अध्यक्ष का वेतन

अध्यक्ष पुरी का कुल वेतन ITC के औसत कर्मचारी के वेतन से 338 गुना अधिक था। वित्त वर्ष 2026 में उनकी शेयरहोल्डिंग कम हो गई, जो 4.52 लाख शेयरों से घटकर 3 लाख शेयर रह गई। उन्हें पहले के मुकाबले कम स्टॉक ऑप्शंस भी दिए गए।

दूसरी तरफ, वित्त वर्ष 2026 में कर्मचारियों का औसत वेतन 4 फीसदी बढ़ा। हालांकि, पुरुष और महिला कर्मचारियों की कमाई में अब भी काफी अंतर है।

औसत देखें तो पुरुष कर्मचारियों ने महिला कर्मचारियों से दोगुने से भी ज्यादा पैसे कमाए। कंपनी ने बताया कि यह अंतर इसलिए है क्योंकि वित्त वर्ष 2026 में फैक्ट्रियों में शुरुआती स्तर की नौकरियों पर ज्यादा महिला कर्मचारियों को रखा गया है।