जीरो-बैलेंस अकाउंट पर कई तरह के अतिरिक्त चार्ज लगते हैं (तस्वीर: फ्रीपिक)

क्या फ्री होता है जीरो-बैलेंस अकाउंट? जानिए इसके पीछे की सच्चाई

क्या है खबर?

कई बैंक जीरो-बैलेंस बचत खाते की सुविधा दे रहे हैं। इसमें न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की अनिवार्यता नहीं होती है। यह सुविधा खासकर छात्रों, नए अकाउंट होल्डर और वेतन पाने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इनका वेतन सीधे खाते में आता है और उन्हें अलग से बैलेंस बनाए रखने और पेनल्टी की भी चिंता नहीं होती। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि यह खाता क्या फ्री होता है? आइये जानते हैं इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं।