IRDAI ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए बीमा नियमों में कर रहा बदलाव
बीमा खरीदने के तरीके में बड़े बदलाव आने वाले हैं। भारतीय बीमा नियामक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) जल्द ही एक चर्चा पत्र जारी करेगा, जिसका मुख्य फोकस ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा पर होगा।
इनमें ग्राहकों को बेहतर पॉलिसी के विकल्प मिलेंगे, उनके अधिकार बढ़ेंगे और उन्हें ऐसी बीमा पॉलिसी खरीदने से रोका जाएगा, जिसकी उन्हें असल में जरूरत नहीं है।
साथ ही, पॉलिसी की निरंतरता, एजेंट्स को मिलने वाले कमीशन और बैंकों के बीमा बेचने के तरीकों में भी सुधार किया जाएगा।
कंपनियां ग्राहकों को बनाए रखने पर दे रही इनाम
नियम पक्के करने से पहले IRDAI उद्योग के विशेषज्ञों से उनकी राय मांग रहा है, लेकिन अभी से कुछ बदलाव दिखने लगे हैं। कुछ बीमा कंपनियां अब एजेंट्स को सिर्फ नए ग्राहक जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनको लंबे समय तक पॉलिसी से जोड़े रखने और संतुष्ट रखने के लिए भी इनाम दे रही हैं।
इसका मकसद गलत बिक्री को कम करना और सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ाना है।