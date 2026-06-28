IRDAI ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए बीमा नियमों में कर रहा बदलाव बिज़नेस Jun 28, 2026

बीमा खरीदने के तरीके में बड़े बदलाव आने वाले हैं। भारतीय बीमा नियामक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) जल्द ही एक चर्चा पत्र जारी करेगा, जिसका मुख्य फोकस ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा पर होगा।

इनमें ग्राहकों को बेहतर पॉलिसी के विकल्प मिलेंगे, उनके अधिकार बढ़ेंगे और उन्हें ऐसी बीमा पॉलिसी खरीदने से रोका जाएगा, जिसकी उन्हें असल में जरूरत नहीं है।

साथ ही, पॉलिसी की निरंतरता, एजेंट्स को मिलने वाले कमीशन और बैंकों के बीमा बेचने के तरीकों में भी सुधार किया जाएगा।