IRDAI ने जोखिम आधारित पूंजी ढांचे के लिए पैनल गठित किए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक नई जोखिम आधारित पूंजी प्रणाली तैयार करने के लिए 2 विशेषज्ञ पैनल बनाए हैं।

इस नए सिस्टम से यह पक्का किया जाएगा कि बीमा कंपनियों के पास उनके असल जोखिमों के हिसाब से पर्याप्त पूंजी हो। यह ढांचा भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप होगा।