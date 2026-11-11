IRDAI ने जोखिम आधारित पूंजी ढांचे के लिए पैनल गठित किए
लेखन दिनेश चंद शर्मा
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक नई जोखिम आधारित पूंजी प्रणाली तैयार करने के लिए 2 विशेषज्ञ पैनल बनाए हैं।
इस नए सिस्टम से यह पक्का किया जाएगा कि बीमा कंपनियों के पास उनके असल जोखिमों के हिसाब से पर्याप्त पूंजी हो। यह ढांचा भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप होगा।
कारक आधारित सॉल्वेंसी व्यवस्था का अंत
इस बदलाव के बाद बीमा कंपनियों की वित्तीय सेहत को अधिक निष्पक्ष और सटीक तरीके से परखा जा सकेगा। अब पुरानी कारक आधारित सॉल्वेंसी व्यवस्था नहीं रहेगी।
विशेषज्ञ पैनलों को भारतीय लेखांकन मानकों के हिसाब से एक जोखिम आधारित पूंजी ढांचा तैयार करने के लिए ही बनाया गया है।