भारत के पास 25 दिन का ईंधन भंडार है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मध्य पूर्व में युद्ध के बीच नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, 25 दिन का भंडार

लेखन गजेंद्र 06:00 pm Mar 03, 202606:00 pm

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईंधन की आपूर्ति में रुकावट और कीमतों में बढ़ोतरी का डर बना हुआ है। इस बीच खबर आ रही है कि भारत के पास अगले 25 दिनों का भंडार है। इंडिया टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि अभी भारत के पास कच्चे तेल और परिष्कृत ईंधन का इतना भंडार है, जो लगभग 25 दिनों तक चल सकता है। बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार तनाव पर नजर रखे है।