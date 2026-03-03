मध्य पूर्व में युद्ध के बीच नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, 25 दिन का भंडार
क्या है खबर?
मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईंधन की आपूर्ति में रुकावट और कीमतों में बढ़ोतरी का डर बना हुआ है। इस बीच खबर आ रही है कि भारत के पास अगले 25 दिनों का भंडार है। इंडिया टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि अभी भारत के पास कच्चे तेल और परिष्कृत ईंधन का इतना भंडार है, जो लगभग 25 दिनों तक चल सकता है। बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार तनाव पर नजर रखे है।
कीमत
कीमतों पर नहीं पड़ेगा असर
पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को लोगों को भरोसा दिलाया था कि भारत बदलती भू-राजनीतिक स्थिति से उत्पन्न होने वाली अल्पकालिक बाधाओं से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है।
आपूर्ति
होर्मुज जलडमरूमध्य बंद, हमला कर रहा ईरान
ईंधन आपूर्ति की चिंता के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य जल परिवहन के लिए बंद कर दिया गया है। उसने चेतावनी दी है अगर किसी जहाज ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने की कोशिश की तो उसमें आग लगा दी जाएगी। ईरान ने अमेरिका-इजरायल के हमलों के विरोध में यहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना भी बनाया है। इस संकरे मार्ग से जहाजों का आवागमन जोखिम भरा होता है।