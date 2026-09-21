ईरान ने शांति वार्ता के लिए अमेरिका के सामने रखीं ये 7 शर्तें

बातचीत शुरू करने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 7 ऐसी शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा करना उसके लिए बेहद जरूरी है।

तेहरान चाहता है कि वाशिंगटन उस पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे, मध्य पूर्व में उसकी सुरक्षा की गारंटी दे और कुछ खास गुटों को सैन्य मदद देना बंद कर दे।

ईरानी अधिकारियों का साफ कहना है कि इन कदमों को मानना ही होगा, इनके बिना बातचीत की मेज पर बैठने का कोई फायदा नहीं।