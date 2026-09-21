ईरान ने शांति वार्ता के लिए अमेरिका के सामने रखीं ये 7 शर्तें
बिज़नेस
बातचीत शुरू करने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 7 ऐसी शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरा करना उसके लिए बेहद जरूरी है।
तेहरान चाहता है कि वाशिंगटन उस पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे, मध्य पूर्व में उसकी सुरक्षा की गारंटी दे और कुछ खास गुटों को सैन्य मदद देना बंद कर दे।
ईरानी अधिकारियों का साफ कहना है कि इन कदमों को मानना ही होगा, इनके बिना बातचीत की मेज पर बैठने का कोई फायदा नहीं।
क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी जरूरी
ईरान की मुख्य मांग प्रतिबंध हटाने, क्षेत्र में उसकी सुरक्षा पक्की करने और चुनिंदा गुटों को सैन्य सहायता बंद करने की है। इन मांगों से केवल अमेरिका और ईरान के रिश्ते ही तय नहीं होंगे, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिरता भी इन्हीं पर निर्भर कर सकती है। अब सभी की निगाहें अमेरिका के अगले कदम पर है।