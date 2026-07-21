अमेरिका-ईरान के बीच शांति की उम्मीद से ऊपर चढ़े एशियाई शेयर बाजार

मंगलवार को मध्यस्थता के प्रयासों से समाधान की उम्मीद बढ़ने के बाद एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली, जिससे तेल की कीमतें भी नीचे आईं। दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 3 फीसदी उछला और जापान का निक्केई 1 फीसदी से ज्यादा बढ़ा।

ब्रेंट क्रूड सोमवार के 91.42 डॉलर (करीब 8,700 रुपये) के उच्च स्तर से गिरकर 88.88 डॉलर (करीब 8,400 रुपये) प्रति बैरल पर आ गया।

एक तरफ जहां ईरान को 10 दिन के युद्धविराम का प्रस्ताव मिला है, वहीं दूसरी ओर यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब के बंदरगाहों को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। इन सबके बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं।