शेयर बाजार: सेंसेक्स 120 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी में इतनी दर्ज हुई गिरावट

टॉप गेनर्स में आज केनरा बैंक, APL अपोलो और PNB ने क्रमशः 2.07 फीसदी, 1.97 फीसदी और 1.97 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हिंद जिंक और श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में भी क्रमशः 1.87 फीसदी और 1.86 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। मैक्स हेल्थकेयर, पॉलीकैब, कोलगेट, PB फिनटेक और अंबर एंटरप्राइज क्रमशः 3.90 फीसदी, 3.83 फीसदी, 3.38 फीसदी, 3.21 फीसदी और 2.94 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।