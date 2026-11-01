दिग्गज शेयरों में आई भारी गिरावट से निवेशक हुए सतर्क

नुकसान से बचने के लिए निवेशक अब 'पुट ऑप्शन' और 'क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप' (CDS) जैसे वित्तीय सुरक्षा जाल का सहारा ले रहे हैं। कोरवीव से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अचानक उछाल आया है, जो दिखाता है कि निवेशक अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं।

क्वांट ट्रेडिंग फर्म जंप ट्रेडिंग ने हाल ही में कंप्यूटिंग पावर के लिए एक अलग 'ट्रेडिंग डेस्क' भी खोला है, ताकि वे नए अवसरों को पहचान सकें और जोखिमों को संभाल सकें।

डाटा सेंटर और निजी तौर पर चलने वाले नियोक्लाउड भी चिप की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से खुद को बचाने के लिए सस्केहाना इंटरनेशनल ग्रुप की मदद ले रहे हैं। यह सब बताता है कि जिस तरह नैस्डैक में भी गिरावट आई है, उसके बाद हर कोई खुद को सुरक्षित रखने की कितनी कोशिश कर रहा है।