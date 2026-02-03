शेयर बाजार में आज निवेशकों को जबरदस्त फायदा हुआ है

निवेशकों ने एक दिन में कमाए 12 लाख करोड़ रुपये, सेंसेक्स में 2,000 अंकों की उछाल

क्या है खबर?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से मंगलवार (3 फरवरी) को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स 2,072.67 अंक या 2.54 फीसदी बढ़कर 83,739.13 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 का सूचकांक 639.15 अंक या 2.55 फीसदी बढ़कर 25,727.55 पर बंद हुआ। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त पूंजीकरण पिछले सत्र के 455 लाख करोड़ से बढ़कर 467.35 लाख करोड़ रुपये हो गया। एक ही दिन में 12.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ।