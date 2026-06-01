करोड़ों का घाटा लगने बावजूद इंडिगो के शेयरों ने लगाई 5 फीसदी की छलांग

22,438 करोड़ रुपये का जुटाया राजस्व

ईंधन की बढ़ती कीमतों और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इंडिगो ने पिछली तिमाही में 22,438 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया। इसी के साथ कंपनी ने भारत के एयरलाइन बाजार में अपना शीर्ष स्थान भी बरकरार रखा।

कंपनी नए विमान इंजनों और अन्य संपत्तियों में 45 करोड़ डॉलर (करीब 4,100 करोड़ रुपये) का निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे उसकी वृद्धि को और बढ़ावा मिल सके।

विश्लेषकों का कहना है कि विदेशी मुद्रा में हुआ यह नुकसान सिर्फ एक अस्थायी झटका है। यात्रियों की बढ़ती मांग और इंडिगो के लगातार बढ़ रहे अंतरराष्ट्रीय मार्गों को देखते हुए उन्हें जल्द ही हालात सुधरने की उम्मीद है।