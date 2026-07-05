AI की चमक कमजोर पड़ने से भारतीय बाजार में फिर लौटे वैश्विक निवेशक

सस्ती कमोडिटी और स्थिर रुपया का हुआ फायदा

सस्ती कमोडिटी की कीमतें और स्थिर होता रुपया दोनों ने मिलकर भारत के आर्थिक हालात को और बेहतर बनाया है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि कंपनियों की कमाई में जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा।

मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि भारत में महंगाई में कम उतार-चढ़ाव की वजह से यहां का शेयर बाजार निवेशकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक हो गया है।

अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपनी कमाई का सीजन शुरू कर दिया है। इससे भारतीय शेयरों को आगे बढ़ाने वाले कुछ नई अप्रत्याशित घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं।