AI की चमक कमजोर पड़ने से भारतीय बाजार में फिर लौटे वैश्विक निवेशक

AI की चमक कमजोर पड़ने से भारतीय बाजार में फिर लौटे वैश्विक निवेशक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रति दुनिया का जुनून थोड़ा ठंडा पड़ा है। इस उतार-चढ़ाव भरे दौर के बाद एक बार फिर भारतीय शेयर बाजारों की तरफ निवेशकों का ध्यान लौट रहा है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) निफ्टी 50, दूसरे बड़े इंडेक्स के मुकाबले काफी स्थिर बना हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि अब बाजार में कम उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ रहा है।
सस्ती कमोडिटी और स्थिर रुपया का हुआ फायदा
सस्ती कमोडिटी की कीमतें और स्थिर होता रुपया दोनों ने मिलकर भारत के आर्थिक हालात को और बेहतर बनाया है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि कंपनियों की कमाई में जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा।
मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि भारत में महंगाई में कम उतार-चढ़ाव की वजह से यहां का शेयर बाजार निवेशकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक हो गया है।
अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपनी कमाई का सीजन शुरू कर दिया है। इससे भारतीय शेयरों को आगे बढ़ाने वाले कुछ नई अप्रत्याशित घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं।