इंटेल में फिर हुई छंटनी, IT कर्मचारियों पर पड़ा इसका असर
क्या है खबर?
टेक कंपनी इंटेल एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के दुनियाभर में काम करने वाले IT कर्मचारियों पर इसका असर पड़ा है। हाल के दिनों में कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नौकरी जाने और कंपनी से निकाले जाने की जानकारी साझा की है। हालांकि, इंटेल ने इस बार कितने लोगों की नौकरी गई है और किन विभागों में कटौती हुई है, इसका खुलासा नहीं किया है।
बदलाव
खर्च कम करने के लिए कंपनी कर रही बदलाव
इंटेल लगातार अपने संगठन और कामकाज में बदलाव कर रही है।
कंपनी का कहना है कि वह कर्मचारियों और संसाधनों की समीक्षा करती रहती है, ताकि कारोबारी जरूरतों के हिसाब से काम को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। इस प्रक्रिया के जरिए कंपनी खर्च कम करने, कामकाज को आसान बनाने और निवेश की दिशा तय करने पर ध्यान दे रही है।
CEO लिप-बू टैन के नेतृत्व में इंटेल अपने कारोबार को नए सिरे से व्यवस्थित करने में जुटी है।
पुनर्गठन
चिप उद्योग में चुनौतियों के बीच पुनर्गठन
इंटेल को सेमीकंडक्टर कारोबार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
चिप बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी मुश्किलों के अलावा AI के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी कंपनी के लिए चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, इंटेल ने इस साल कर्मचारियों की कटौती के कई छोटे दौर पूरे किए हैं।
कंपनी लगातार अपने कामकाज में बदलाव कर रही है, ताकि खर्चों पर नियंत्रण रखा जा सके और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत बनाई जा सके।
छंटनी
पहले भी हजारों कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर चुकी है कंपनी
इंटेल ने जुलाई, 2026 में अपने डाटा सेंटर विभाग में कर्मचारियों की कटौती की पुष्टि की थी।
इससे पहले जुलाई, 2025 में अमेरिका में 5,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने की योजना सामने आई थी। इसी दौरान कंपनी ने करीब 24,000 पदों को खत्म करने और कई परियोजनाओं का काम सीमित करने का फैसला भी किया था।
लगातार हो रही कटौती कंपनी की लागत घटाने और संगठन को छोटा करने की रणनीति का हिस्सा है।