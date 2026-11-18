इंटेल में फिर हुई छंटनी

इंटेल में फिर हुई छंटनी, IT कर्मचारियों पर पड़ा इसका असर

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:59 pm Nov 18, 202602:59 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी इंटेल एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के दुनियाभर में काम करने वाले IT कर्मचारियों पर इसका असर पड़ा है। हाल के दिनों में कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नौकरी जाने और कंपनी से निकाले जाने की जानकारी साझा की है। हालांकि, इंटेल ने इस बार कितने लोगों की नौकरी गई है और किन विभागों में कटौती हुई है, इसका खुलासा नहीं किया है।