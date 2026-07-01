दूध कारोबार को बढ़ाने के लिए इनोटेरा ला रही 105 करोड़ रुपये का IPO

दूध संग्रह नेटवर्क के विस्तार की योजना

जुटाए गए पैसों से कंपनी अपने तकनीक-आधारित दूध संग्रह नेटवर्क का विस्तार करेगी। इस धन का इस्तेमाल कूलिंग यूनिटों को अपग्रेड करने, रोजाना के संचालन खर्चों को पूरा करने और भविष्य में किसी अन्य व्यवसाय का अधिग्रहण करने के लिए भी किया जा सकता है। इनोटेरा भारत का एक प्रमुख B2B दूध खरीद प्लेटफॉर्म है, जो सीधे किसानों को बड़े खरीदारों से जोड़ता है।

इसके अलावा, कंपनी पशु पोषण उत्पादों के कारोबार में भी है और ताजे फल, सब्जियां और रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी करती है।