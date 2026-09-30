स्मार्टफोन की लॉक स्क्रीन पर दिखेगी पर्यटन स्थलों की जानकारी, इनमोबी-ग्लांस ने शुरू की पहल

इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य है भारत की उन कम मशहूर जगहों और अनोखे अनुभवों को लोगों के सामने लाना, जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। यह केवल जानी-मानी पर्यटन जगहों से हटकर है।

यह साझेदारी किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसका मकसद यह है कि यात्री सही जानकारी के आधार पर अपनी यात्रा से जुड़े बेहतर फैसले ले सकें।

हालांकि, इसके साथ ही एक बड़ी चुनौती भी सामने आती है। सवाल यह है कि क्या ये छोटे पर्यटन स्थल भविष्य में बिना किसी दबाव या अव्यवस्था के ज्यादा यात्रियों की आवाजाही को संभाल पाएंगे?

इनमोबी ने भरोसा दिलाया है कि वे सभी जानकारियों को सटीक और लगातार अपडेट रखेंगे। साथ ही, वे नियमित रूप से हर पहलू की समीक्षा करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यात्रा का मजा बरकरार रहे।