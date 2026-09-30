स्मार्टफोन की लॉक स्क्रीन पर दिखेगी पर्यटन स्थलों की जानकारी, इनमोबी-ग्लांस ने शुरू की पहल
भारत में यात्रा को और भी रोमांचक और सुलभ बनाने के लिए इनमोबी और ग्लांस ने पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।
इसके तहत दोनों मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट 'देखो अपना देश 2.0' अभियान का हिस्सा है।
इसका मकसद आपकी स्मार्टफोन की लॉक स्क्रीन पर ही भारत की जानी-मानी और कम प्रसिद्ध जगहों की जानकारी पहुंचाना है। इससे आप अपनी रुचि के मुताबिक नई-नई जगहें आसानी से खोज पाएंगे और अपनी यात्रा की योजना बना पाएंगे।
मशहूर जगहों को मिल रहा बढ़ावा
इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य है भारत की उन कम मशहूर जगहों और अनोखे अनुभवों को लोगों के सामने लाना, जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। यह केवल जानी-मानी पर्यटन जगहों से हटकर है।
यह साझेदारी किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसका मकसद यह है कि यात्री सही जानकारी के आधार पर अपनी यात्रा से जुड़े बेहतर फैसले ले सकें।
हालांकि, इसके साथ ही एक बड़ी चुनौती भी सामने आती है। सवाल यह है कि क्या ये छोटे पर्यटन स्थल भविष्य में बिना किसी दबाव या अव्यवस्था के ज्यादा यात्रियों की आवाजाही को संभाल पाएंगे?
इनमोबी ने भरोसा दिलाया है कि वे सभी जानकारियों को सटीक और लगातार अपडेट रखेंगे। साथ ही, वे नियमित रूप से हर पहलू की समीक्षा करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यात्रा का मजा बरकरार रहे।