इंग्राम माइक्रो ने तकनीकी बाजार में पकड़ बनाने के लिए बेंगलुरु में शुरू किया सुविधा केंद्र

इंग्राम माइक्रो ने तकनीकी बाजार में पकड़ बनाने के लिए बेंगलुरु में शुरू किया सुविधा केंद्र
इंग्राम माइक्रो ने हाल ही में बेंगलुरु में एक बड़ा सुविधा केंद्र शुरू किया है। इसके जरिए कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते तकनीकी बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।
कंपनी ने बताया कि इस नए केंद्र से उन्हें और बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। साथ ही वे अपने साझेदारों और ग्राहकों की जरूरतों को भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे।
कंपनी के प्रमुख फ्लेवियो मोराएस जूनियर ने कहा, "दुनियाभर में इंग्राम माइक्रो के लिए भारत सबसे अहम बाजारों में से एक है।"
डिजिटल क्रांति में सहयोग की मंशा
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डाटा सेंटर और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल में तेजी से तरक्की हो रही है, खासकर छोटे व्यवसायों के बीच।
इंग्राम माइक्रो इस पूरे बदलाव का हिस्सा बनना चाहती है। कंपनी का यह विस्तार भारत की डिजिटल क्रांति में सहयोग करने और देश के बढ़ते तकनीकी परिदृश्य को आकार देने की दिशा में एक अहम कदम है।