इंग्राम माइक्रो ने तकनीकी बाजार में पकड़ बनाने के लिए बेंगलुरु में शुरू किया सुविधा केंद्र

इंग्राम माइक्रो ने हाल ही में बेंगलुरु में एक बड़ा सुविधा केंद्र शुरू किया है। इसके जरिए कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते तकनीकी बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।

कंपनी ने बताया कि इस नए केंद्र से उन्हें और बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। साथ ही वे अपने साझेदारों और ग्राहकों की जरूरतों को भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे।

कंपनी के प्रमुख फ्लेवियो मोराएस जूनियर ने कहा, "दुनियाभर में इंग्राम माइक्रो के लिए भारत सबसे अहम बाजारों में से एक है।"