इंफोसिस में अगले साल अप्रैल से CEO का पद संभालेंगे आशीष डैश

इंफोसिस ने हाल ही में आशीष कुमार डैश को 1 अप्रैल, 2027 से कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है।

डैश पिछले 30 सालों से कंपनी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कंपनी में कार्यकारी उपाध्यक्ष के तौर पर कई अहम व्यावसायिक क्षेत्रों की कमान संभाली है।

वे सलील पारेख की जगह लेंगे। पारेख का कार्यकाल करीब एक दशक तक रहा है। वे 8 महीने और कंपनी के साथ बने रहेंगे, ताकि यह जिम्मेदारी आसानी से सौंपी जा सके।