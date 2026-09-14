इंफो एज ने एडोब के पूर्व प्रमुख स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया

नौकरी डॉट कॉम चलाने वाली कंपनी इंफो एज अपनी बड़ी मैनेजमेंट टीम में कुछ अहम बदलाव कर रही है। एडोब इंडिया के पूर्व प्रमुख नरेश चंद गुप्ता 1 अक्टूबर से कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर जुड़ने वाले हैं।

उनकी यह नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद 5 साल के लिए होगी। इसी बीच, हिमांशू अग्रवाल 17 सितंबर से मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) का पद संभालेंगे। उन्हें बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक भी बनाया जाएगा और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद वे पूर्णकालिक निदेशक और CFO बन जाएंगे।