लोगों पर पड़ रहे इस दबाव को कुछ कम करने के लिए सरकार ने 2 करोड़ परिवारों को सर्दियों में 100 पाउंड (करीब 12,000 रुपये) की आर्थिक मदद देने की योजना का ऐलान किया है।

इसके साथ ही इंग्लैंड बैंक ने भी ब्याज दरें बढ़ाकर 4 फीसदी कर दी हैं। दुनियाभर में चल रहे संघर्षों के कारण बढ़ती अनिश्चितता को देखते हुए ब्याज दरों में आगे और बढ़ोतरी की संभावना है।

कुल मिलाकर सरकार और बैंक की कोशिश है कि इस सर्दी में रोजमर्रा के खर्चों को बेकाबू होने से रोका जा सके।