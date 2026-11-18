ऊर्जा की कीमतों में उछाल से ब्रिटेन में महंगाई बढ़कर 3.6 फीसदी हुई
ब्रिटेन में अक्टूबर के महीने में महंगाई दर बढ़कर 3.6 फीसदी पर पहुंच गई है। इसकी मुख्य वजह मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण ऊर्जा की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल है।
ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स (ONS) के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर के बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। जानकारों का मानना है कि जनवरी से लोगों को बिजली और गैस के बिलों में और इजाफा देखने को मिल सकता है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी।
परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान
लोगों पर पड़ रहे इस दबाव को कुछ कम करने के लिए सरकार ने 2 करोड़ परिवारों को सर्दियों में 100 पाउंड (करीब 12,000 रुपये) की आर्थिक मदद देने की योजना का ऐलान किया है।
इसके साथ ही इंग्लैंड बैंक ने भी ब्याज दरें बढ़ाकर 4 फीसदी कर दी हैं। दुनियाभर में चल रहे संघर्षों के कारण बढ़ती अनिश्चितता को देखते हुए ब्याज दरों में आगे और बढ़ोतरी की संभावना है।
कुल मिलाकर सरकार और बैंक की कोशिश है कि इस सर्दी में रोजमर्रा के खर्चों को बेकाबू होने से रोका जा सके।