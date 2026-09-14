अमेरिका में लंबे समय तक बनी रह सकती है महंगाई

अमेरिका में महंगाई उम्मीद से ज्यादा समय तक बनी हुई है, वहीं मध्य पूर्व में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर (करीब 9,500 रुपये) प्रति बैरल के पार निकल गई हैं।

बढ़ती कीमतों के बीच अब सबकी नजरें फेडरल रिजर्व की 15-16 सितंबर को होने वाली बैठक पर टिकी हैं। कई जानकारों का मानना है कि इस बैठक में फेड ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है।