अच्छे नतीजों के बाद इंडसइंड और यस बैंक दूसरे विभागों में भी लागू करेगी WFH
इंडसइंड बैंक अब वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा को और भी विभागों में बढ़ा रहा है। बैंक ने यह फैसला कुछ खास टीमों में मिले अच्छे नतीजों के बाद लिया है।
इस बदलाव से बैंक अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा और कामकाज में भी ज्यादा फुर्ती आएगी।
साथ ही, यह सरकार के उस विचार के भी अनुकूल है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने के लिए घर से काम करने की सलाह दी थी।
यस बैंक ने किया हाइब्रिड मॉडल का विस्तार
यस बैंक भी अपने हाइब्रिड मॉडल को अब सिर्फ कुछ ही टीमों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इसे और विभागों में लागू करने की योजना बना रहा है। खासकर उन कामों के लिए, जिनका ग्राहकों से सीधा वास्ता नहीं पड़ता।
बैंक की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी अर्चना शिरूर ने बताया कि कुछ टीमें पहले से ही हाइब्रिड तरीके से काम कर रही हैं। बैंक का लक्ष्य है कि वह इस मॉडल को उन सभी भूमिकाओं तक बढ़ाए, जो सीधे ग्राहकों से जुड़ी नहीं हैं।
WFH से हुआ फायदा
दोनों बैंकों का मानना है कि इन नए तरीकों से उनकी उत्पादकता बढ़ी है। साथ ही, समय का प्रबंधन भी बेहतर हुआ है और ग्राहकों को सेवा देना भी ठीक चल रहा है। ये सभी बदलाव आधुनिक कामकाजी रुझानों के साथ कदमताल करने में उन्हें सक्षम बना रहे हैं।