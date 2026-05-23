अच्छे नतीजों के बाद इंडसइंड और यस बैंक दूसरे विभागों में भी लागू करेगी WFH 

यस बैंक ने किया हाइब्रिड मॉडल का विस्तार

यस बैंक भी अपने हाइब्रिड मॉडल को अब सिर्फ कुछ ही टीमों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इसे और विभागों में लागू करने की योजना बना रहा है। खासकर उन कामों के लिए, जिनका ग्राहकों से सीधा वास्ता नहीं पड़ता।

बैंक की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी अर्चना शिरूर ने बताया कि कुछ टीमें पहले से ही हाइब्रिड तरीके से काम कर रही हैं। बैंक का लक्ष्य है कि वह इस मॉडल को उन सभी भूमिकाओं तक बढ़ाए, जो सीधे ग्राहकों से जुड़ी नहीं हैं।