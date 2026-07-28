इंडो-MIM का शेयर लिस्टिंग पर जा सकता है 675 रुपये पार
इंडो-MIM के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) का आवंटन मंगलवार (28 जुलाई) पूरा होने की उम्मीद है और कंपनी 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी।
जिन निवेशकों ने इसके लिए आवेदन किया था, वे जांच सकते हैं कि उन्हें शेयर मिले हैं या नहीं। इसके लिए NSE और BSE पर अपना पैन नंबर और आवेदन नंबर डालकर जांच की जा सकती है, वहीं MUFG इंटाइम इंडिया की वेबसाइट पर आप अपना पैन, आवेदन नंबर या DP/क्लाइंट ID डालकर शेयरों का आवंटन देख सकते हैं।
कर्ज चुकाने में करेगी 400 करोड़ रुपये का इस्तेमाल
यह IPO निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा, इसे कुल मिलाकर 72.34 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। बड़े संस्थागत निवेशकों ने इसमें सबसे ज्यादा रुचि दिखाई और उनका हिस्सा 204.34 गुना सब्सक्राइब हुआ।
दूसरी तरफ, गैर-संस्थागत और खुदरा निवेशकों ने भी अच्छा उत्साह दिखाया। ग्रे मार्केट में यह शेयर अपने इश्यू प्राइस से करीब 190 रुपये प्रीमियम पर चल रहा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि शेयर बाजार में यह करीब 675 रुपये प्रति शेयर के आस-पास लिस्ट हो सकता है।
इंडो-MIM ने बाजार में कदम रखने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और कर्ज चुकाने के लिए IPO से जुटाए गए 400 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।