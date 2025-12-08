इंडिगो के शेयरों में गिरावट जारी, आज सुबह-सुबह 7 प्रतिशत टूटे शेयर

इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एवियशन के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। आज (8 दिसंबर) हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कंपनी के शेयरों में 7 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से शेयर लगातार दबाव में बना हुआ है। निवेशक सतर्क हैं और बाजार में कंपनी को लेकर चिंता बढ़ रही है। लोग आगे के कारोबार को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

वजह उड़ानों की देरी और रद्द होना बड़ी वजह दिल्ली एयरपोर्ट के बयान के बाद शेयर बाजार में कंपनी के शेयर पर दबाव और बढ़ गया है। कहा गया है कि इंडिगो की उड़ानों में देरी आगे भी जारी रह सकती है। पिछले हफ्ते हजारों फ्लाइट रद्द हुईं, जिससे यात्री फंस गए। कई लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा और यात्रा की योजना बिगड़ गई। इसका असर कंपनी की छवि और निवेशकों के भरोसे पर भी पड़ा है। बाजार में डर का माहौल बनने लगा है।

दबाव DGCA के नोटिस से कंपनी पर बढ़ा दबाव इस मामले में विमानन नियामक DGCA ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियामक ने कहा है कि कंपनी ने स्टाफ की योजना और ड्यूटी व्यवस्था ठीक से नहीं की। नए नियमों के अनुसार जरूरी तैयारी नहीं हो पाई। इसी वजह से उड़ानों में देरी और सेवाओं में रुकावट आई। इससे कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और निवेशकों के बीच भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

