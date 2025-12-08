डोनाल्ड ट्रंप ने नेटफ्लिक्स-वार्नर ब्रदर्स डील पर जताई चिंता, जानिए क्यों किया विरोध
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटफ्लिक्स की ओर से वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का अधिग्रहण किए जाने से प्रतिस्पर्धा-विरोधी चिंता बढ़ने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त यूनिट की बाजार हिस्सेदारी समस्याएं पैदा कर सकती है। कैनेडी सेंटर में एक कार्यक्रम में पहुंचे ट्रंप ने कहा, "ठीक है, इसे एक प्रक्रिया से गुजरना होगा और देखते हैं क्या होता है।" पिछले दिनों नेटफ्लिक्स ने 82.7 अरब डॉलर (लगभग 7,430 अरब रुपये) इस अधिग्रहण की घोषणा की थी।
चिंता
बाजार हिस्सेदारी बढ़ने से पैदा होगी चिंता
ट्रंप से सौदे को लेकर तर्क दिया कि स्ट्रीमिंग सेवा पहले से ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति रखती है। नेटफ्लिक्स का बहुत बड़ा बाजार हिस्सा है और इसके बढ़ने से समस्या हो सकती है। उन्होंने आगे संकेत दिया कि व्हाइट हाउस इस सौदे से जुड़ा होगा, "मैं उस निर्णय में शामिल रहूंगा।" दूसरी तरफ संघीय अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हॉलीवुड के विरोध के बीच इस सौदे को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए या नहीं।
नियंत्रण
इन पर होगा नेटफ्लिक्स का नियंत्रण
इस अधिग्रहण से नेटफ्लिक्स को HBO मैक्स के अलावा वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो का भी नियंत्रण मिल जाएगा, जो कैसाब्लांका और सिटिजन केन से लेकर हाल ही में बॉक्स-ऑफिस पर धूम मचाने वाली बार्बी जैसी फिल्मों का निर्माण कर चुकी है। समझौता प्रस्तावित रूप से लागू होता है तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 'हैरी पॉटर', 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सागा' और DC स्टूडियोज के सुपरहीरो- बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन सहित विश्व प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी का भी स्वामित्व ले लेगा।