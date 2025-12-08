डोनाल्ड ट्रंप ने नेटफ्लिक्स-वार्नर ब्रदर्स डील पर जताई चिंता, जानिए क्यों किया विरोध

डोनाल्ड ट्रंप ने नेटफ्लिक्स-वार्नर ब्रदर्स डील को लेकर चिंता जताई है

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटफ्लिक्स की ओर से वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का अधिग्रहण किए जाने से प्रतिस्पर्धा-विरोधी चिंता बढ़ने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त यूनिट की बाजार हिस्सेदारी समस्याएं पैदा कर सकती है। कैनेडी सेंटर में एक कार्यक्रम में पहुंचे ट्रंप ने कहा, "ठीक है, इसे एक प्रक्रिया से गुजरना होगा और देखते हैं क्या होता है।" पिछले दिनों नेटफ्लिक्स ने 82.7 अरब डॉलर (लगभग 7,430 अरब रुपये) इस अधिग्रहण की घोषणा की थी।