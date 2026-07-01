इंडिगो ने 400 रुपये तक की छूट के साथ पेश किया नया किराया प्लान बिज़नेस Jul 01, 2026

हवाई सफर को और किफायती बनाने की कोशिश में इंडिगो ने अपना 'लाइट' फेयर लॉन्च किया है। इससे अगर, आप केवल केबिन बैगेज (7 किलोग्राम तक) के साथ यात्रा करते हैं तो आपको घरेलू टिकट पर 300 से 400 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

एयर इंडिया ने भी पहले ही अपने 'बेसिक' किराए की घोषणा की थी। इसमें आपको 300 से 700 रुपये तक की छूट मिलती है। इस किराए में भले ही मुफ्त खाने की सुविधा न मिले, लेकिन 15 किलोग्राम का चेक्ड बैगेज और मुफ्त चाय-कॉफी की सुविधा अब भी शामिल है।