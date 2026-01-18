इंडिगो को 1,180 करोड़ रुपये के नुकसान का खतरा, जानिए क्या है मामला

जुर्माना

जुर्माने के अलावा देनी होगी बैंक गारंटी

आदेश के तहत, DGCA की ओर से लगाए गए जुर्माने में 1.80 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रणालीगत जुर्माना और 68 दिनों से अधिक समय तक लगातार नियमों का पालन न करने के लिए 20.40 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। जुर्माने के अलावा नियामक ने एयरलाइन को इंडिगो सिस्टमैटिक रिफॉर्म एश्योरेंस स्कीम (ISRAS) के तहत 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया है। यह गारंटी DGCA द्वारा अनिवार्य सुधारों के अनुपालन की पुष्टि के बाद ही वापस की जाएगी।