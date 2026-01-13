इंडिगो ने नए साल में दी राहत, सिर्फ 1,499 रुपये में करें हवाई सफर
क्या है खबर?
इंडिगो ने मंगलवार (13 जनवरी) को अपने नए साल के लिए 'सेल इनटू 2026' की घोषणा की है, जिसमें चुनिंदा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर रियायती हवाई किराए की पेशकश की गई है। सेल 13 से 16 जनवरी तक बुकिंग के लिए खुली है और 20 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच की यात्रा तारीखों पर लागू है। यह सेल प्रस्थान से 7 दिन पहले की गई बुकिंग पर मान्य है और सभी बुकिंग चैनल्स पर लागू है।
किराया
2 साल तक का बच्चा 1 रुपये में कर सकेगा सफर
एयरलाइन कंपनी की इस घोषणा के तहत, घरेलू उड़ानों का एक तरफा किराया 1,499 रुपये से शुरू होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का किराया 4,499 रुपये से शुरू होता है। चुनिंदा घरेलू मार्गों पर इंडिगो स्ट्रेच का किराया 9,999 रुपये से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, इंडिगो के सीधे चैनल्स के माध्यम से टिकट बुक करने पर 2 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे घरेलू मार्गों पर 1 रुपये में हवाई यात्रा कर सकते हैं।
छूट
इन सेवाओं पर भी मिलेगी छूट
एयरलाइन अतिरिक्त सेवाओं पर भी छूट दे रही है। इसमें कुछ 6E ऐड-ऑन पर 70 फीसदी तक की छूट, प्रीपेड अतिरिक्त बैगेज पर 50 फीसदी तक की छूट और चुनिंदा मार्गों पर स्टैंडर्ड सीट चुनने पर 15 फीसदी तक की छूट शामिल है। चुनिंदा घरेलू मार्गों पर इमरजेंसी XL सीटें 500 रुपये से उपलब्ध हैं। बुकिंग इंडिगो की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, AI असिस्टेंट 6ESkai, व्हाट्सऐप और चुनिंदा ट्रैवल पार्टनर प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा सकती है।