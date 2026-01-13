इंडिगो ने नए साल के लिए सेल की घोषणा की है

इंडिगो ने नए साल में दी राहत, सिर्फ 1,499 रुपये में करें हवाई सफर

क्या है खबर?

इंडिगो ने मंगलवार (13 जनवरी) को अपने नए साल के लिए 'सेल इनटू 2026' की घोषणा की है, जिसमें चुनिंदा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर रियायती हवाई किराए की पेशकश की गई है। सेल 13 से 16 जनवरी तक बुकिंग के लिए खुली है और 20 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच की यात्रा तारीखों पर लागू है। यह सेल प्रस्थान से 7 दिन पहले की गई बुकिंग पर मान्य है और सभी बुकिंग चैनल्स पर लागू है।