जुलाई में 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचा सर्विस क्षेत्र

ग्राहकों की पूछताछ में कमी, ऑर्डर रद्द होने की बढ़ती संख्या और ईंधन, मजदूरी और परिवहन जैसी बढ़ती लागतों के कारण कारोबारियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

इन खर्चों की भरपाई के लिए कंपनियों ने पिछले 3 महीनों में सबसे तेजी से कीमतें बढ़ाई हैं। फिर भी, लोगों का खर्च मजबूत बना रहा।

जून में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन सालाना आधार पर करीब 14 फीसदी बढ़ गया, वहीं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए 22 अरब से भी ज्यादा लेन-देन में 28 लाख करोड़ रुपये से ऊपर का भुगतान हुआ। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह मांग में पूरी तरह से कमी नहीं है, बल्कि लोगों की जेब पर बढ़ते दबाव की वजह से चीजें धीमी हुई हैं।

अच्छी खबर यह है कि विदेशी ऑर्डर में बढ़ोतरी हुई है और भर्ती भी स्थिर बनी हुई है, भले ही नए कारोबार की ग्रोथ मई के ऊंचे स्तर से थोड़ी धीमी हुई हो।