भारतीय सेवा क्षेत्र 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा, PMI बढ़कर 55.2 हुआ

सितंबर में यह बढ़ोतरी निर्यात की बजाय घरेलू ग्राहकों की मजबूत मांग से मिली। सेवा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंपोजिट PMI में मामूली बढ़ोतरी होकर यह 55.9 पर पहुंच गया। यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है।

इसके बावजूद कंपनियां अभी भी सावधानी बरत रही हैं। केवल करीब 16 प्रतिशत कंपनियों को ही उम्मीद है कि अगले साल व्यावसायिक गतिविधि बढ़ेगी।

अच्छी खबर यह है कि कारोबारों के लिए लागत में बढ़ोतरी पिछले करीब एक साल में सबसे धीमी रही। हालांकि, ग्राहकों से ली जाने वाली फीस की रफ्तार भी जून के बाद से सबसे कम रही।