अक्टूबर में सरकार के GST भंडार में रिकॉर्ड 2.31 लाख करोड़ रुपये आए
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अक्टूबर महीने में देश ने कुल 2.31 लाख करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल के आंकड़े से 22.9 फीसदी ज्यादा है।
इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय आयात में 42.2 फीसदी की शानदार उछाल रहा है। इस कुल संग्रह में IGST का हिस्सा सबसे बड़ा रहा, वहीं केंद्र और राज्यों के GST का कुल योगदान उससे कम था।
अप्रैल-अक्टूबर के बीच 13.2 फीसदी की बढ़ोतरी
अप्रैल से अक्टूबर तक GST का कुल संग्रह 14.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 13.2 फीसदी ज्यादा है। केवल अक्टूबर में घरेलू राजस्व 15.8 फीसदी बढ़ा। सबसे खास बात यह है कि रिफंड की रकम भी थोड़ी बढ़ी, जो दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ रही है और टैक्स वसूली की प्रक्रिया भी सुचारू ढंग से चल रही है।