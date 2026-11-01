अक्टूबर में सरकार के GST भंडार में रिकॉर्ड 2.31 लाख करोड़ रुपये आए

अक्टूबर महीने में देश ने कुल 2.31 लाख करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल के आंकड़े से 22.9 फीसदी ज्यादा है।

इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय आयात में 42.2 फीसदी की शानदार उछाल रहा है। इस कुल संग्रह में IGST का हिस्सा सबसे बड़ा रहा, वहीं केंद्र और राज्यों के GST का कुल योगदान उससे कम था।