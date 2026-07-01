नायरा एनर्जी ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर घटाए 3 रुपये बिज़नेस Jul 01, 2026

देश की सबसे बड़ी निजी खुदरा ईंधन विक्रेता नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 3 रुपये प्रति लीटर कम कर दिए हैं।

यह बदलाव 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गया है। 2 साल से भी ज्यादा समय बाद कंपनी ने कीमतों में इतनी बड़ी कटौती की है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने के बाद कंपनी ने यह बड़ा कदम उठाया है।