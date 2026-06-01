भारतीय विनिर्माण ने छुआ 3 महीने का उच्चतम स्तर, जानिए क्या रही वजह बिज़नेस Jun 01, 2026

सोमवार (1 जून) को जारी एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, मुद्रास्फीति के दबाव के बावजूद मांग में मजबूती, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और नए कारोबार में हुई वृद्धि के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि में मई में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई।

HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) मई में 55.0 रहा, जो अप्रैल के 54.7 के आंकड़े से अधिक है, जो 3 महीनों में इस क्षेत्र में सबसे मजबूत सुधार का संकेत देता है।