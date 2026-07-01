भारत की मैन्युफैक्चरिंग PMI 4 साल में दूसरा सबसे सुस्त, जानिए क्या है वजह

भारतीय निर्माताओं के ऑर्डर और निर्यात में गिरावट

नए ऑर्डर और निर्यात बिक्री दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई। खासकर, यूरोप से मांग कम होने के कारण निर्यात पर अधिक असर पड़ा है। ज्यादातर निर्माताओं ने सतर्कता बरती और अपने उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाए।

हालांकि, रसायन और धातु जैसे कच्चे माल की कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं, लेकिन महंगाई में कुछ राहत मिली है।

कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी सुस्त पड़ी है। लगभग सभी कंपनियों ने अपने मौजूदा कर्मचारियों के साथ ही काम चलाया। भविष्य की मांग को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते कारोबारियों का विश्वास भी डगमगा गया है।