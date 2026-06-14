8 दिग्गज कंपनियों के पूंजीकरण हुआ 1.90 लाख करोड़ रुपये का इजाफा बिज़नेस Jun 14, 2026

पिछले सप्ताह शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिससे भारत की शीर्ष कंपनियों को बड़ा फायदा हुआ।

देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 ने संयुक्त रूप से अपने बाजार पूंजीकरण में 1.90 लाख करोड़ रुपये का इजाफा किया है।

यह तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में आई उछाल की वजह से दिखी, जिसे वैश्विक स्तर पर मिले सकारात्मक संकेतों और विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फैसलों से और ताकत मिली।