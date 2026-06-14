8 दिग्गज कंपनियों के पूंजीकरण हुआ 1.90 लाख करोड़ रुपये का इजाफा
पिछले सप्ताह शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिससे भारत की शीर्ष कंपनियों को बड़ा फायदा हुआ।
देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 ने संयुक्त रूप से अपने बाजार पूंजीकरण में 1.90 लाख करोड़ रुपये का इजाफा किया है।
यह तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में आई उछाल की वजह से दिखी, जिसे वैश्विक स्तर पर मिले सकारात्मक संकेतों और विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फैसलों से और ताकत मिली।
ICICI बैंक को हुआ सबसे ज्यादा फायदा
इस दौरान, ICICI बैंक को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसके बाजार मूल्य में 56,223 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 9.61 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। HDFC बैंक ने भी शानदार प्रदर्शन किया, उसने 38,571 करोड़ रुपये कमाए और उसका कुल बाजार मूल्य 11.89 लाख करोड़ रुपये हो गया।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी 36,138 करोड़ रुपये बढ़कर 9.39 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा।
रिलायंस ने बरकरार रखा सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज
रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस दौरान थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन 17.49 लाख करोड़ रुपये के साथ वह अभी भी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है।
हिंदुस्तानी यूनिलीवर (HUL) के बाजार मूल्य में भी मामूली इजाफा ही हुआ। दूसरी ओर, बाजार में इतनी रौनक होने के बावजूद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के बाजार मूल्य में गिरावट दर्ज की गई।