भारत के IPO बाजार का तीसरे साल शानदार प्रदर्शन, जुटाए 13 अरब डॉलर
भारतीय आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) बाजार इस समय काफी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यह लगातार तीसरे साल का शानदार प्रदर्शन हो सकता है।
जुलाई और सितंबर के बीच ही कंपनियों ने 9 अरब डॉलर (करीब 850 अरब रुपये) से ज्यादा जुटाए, जिससे इस साल का कुल आंकड़ा पहले ही 13 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) पार कर गया है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड और मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज जैसे बड़े नामों ने इसमें अगुआई की, जिन्होंने मिलकर 4.3 अरब डॉलर (करीब 400 अरब रुपये) से ज्यादा जुटाए।
लगभग 144 IPO को मिली मंजूरी
भले ही निफ्टी 50 इंडेक्स में 13 फीसदी की गिरावट आई हो, लेकिन IPO के प्रति निवेशकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। स्थानीय पूंजी की अच्छी उपलब्धता और बड़े निवेशकों से लगातार मांग के कारण, ओरावल स्टेज लिमिटेड और टोरेंट गैस लिमिटेड सहित लगभग 144 कंपनियों को अपनी लिस्टिंग के लिए हरी झंडी मिल गई है।
जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 3.1 अरब डॉलर (करीब 300 अरब रुपये) से ज्यादा के शेयर बिक्री पर सबकी नजर रहेगी। जानकारों का कहना है कि भले ही बाजार में उतार-चढ़ाव से कुछ प्लान में बदलाव आ सकता है, लेकिन गतिविधियों के मूल कारण अभी भी मजबूत हैं। इसलिए साल के अंत तक बाजार में अच्छी हलचल रहने की उम्मीद है।