भारत के IPO बाजार का तीसरे साल शानदार प्रदर्शन, जुटाए 13 अरब डॉलर

भले ही निफ्टी 50 इंडेक्स में 13 फीसदी की गिरावट आई हो, लेकिन IPO के प्रति निवेशकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। स्थानीय पूंजी की अच्छी उपलब्धता और बड़े निवेशकों से लगातार मांग के कारण, ओरावल स्टेज लिमिटेड और टोरेंट गैस लिमिटेड सहित लगभग 144 कंपनियों को अपनी लिस्टिंग के लिए हरी झंडी मिल गई है।

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 3.1 अरब डॉलर (करीब 300 अरब रुपये) से ज्यादा के शेयर बिक्री पर सबकी नजर रहेगी। जानकारों का कहना है कि भले ही बाजार में उतार-चढ़ाव से कुछ प्लान में बदलाव आ सकता है, लेकिन गतिविधियों के मूल कारण अभी भी मजबूत हैं। इसलिए साल के अंत तक बाजार में अच्छी हलचल रहने की उम्मीद है।