भारत के निर्यात में आया रिकॉर्ड उछाल, बढ़ाने के लिए किए जा रहे ये प्रयास 

1,000 FTA स्टाफ की होगी भर्ती

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हुए हैं। इन समझौतों के दम पर भारत को 38 विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच मिली है, जो दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 2 तिहाई हिस्सा है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन FTA समझौतों के बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार 1,000 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी।

अधिकारी का लक्ष्य है कि भारत का निर्यात इस साल 1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) तक पहुंचे और अगले 5 सालों में यह आंकड़ा दोगुना हो जाए।

इजरायल और कनाडा जैसे देशों के साथ चल रही बातचीत भी यही दर्शाती है कि भारत अपने वैश्विक व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह गंभीर है।