भारत ने वित्त वर्ष 2026 किया रिकॉर्ड निर्यात, 10 सालों में हुआ दोगुना बिज़नेस Jun 10, 2026

भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863 अरब डॉलर (करीब 82,000 अरब रुपये) का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया, जो साल 2014-15 के मुकाबले लगभग दोगुना है।

इस रिकॉर्ड को हासिल करने में वस्तुओं और सेवाओं दोनों की अहम भूमिका रही है। जहां वस्तुओं का निर्यात 442 अरब डॉलर (करीब 42,000 अरब रुपये) तक पहुंचा, वहीं सेवाओं का निर्यात 421 अरब डॉलर (करीब 40,000 अरब रुपये) के नए शिखर पर पहुंच गया। गैर-पेट्रोलियम निर्यात में भी मजबूत बढ़ोतरी देखी गई है। यह दर्शाता है कि भारत का निर्यात अब ज्यादा विविध होता जा रहा है।