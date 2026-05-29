भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में आया जबरदस्त उछाल, चीन में 82 फीसदी बढ़ा बिज़नेस May 29, 2026

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल (EEPC) के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स 10.35 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) तक पहुंच गए हैं।

पिछले साल के मुकाबले इनमें 8.8 फीसदी की बढत दर्ज की गई है। इस महीने हुए कुल माल निर्यात में इन सामानों का हिस्सा करीब एक चौथाई रहा।

इस बढोतरी का मुख्य कारण उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) से मिलने वाली मजबूत मांग है। हालांकि, कुछ एशियाई और मध्य पूर्वी देशों में चल रहे क्षेत्रीय विवादों की वजह से इन क्षेत्रों में निर्यात में कमी आई।