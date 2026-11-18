महंगा ईंधन और कमजोर मानसून की वजह से चीजें महंगी जरूर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग खर्च कर रहे हैं। इसमें पिछली टैक्स छूट और घरों द्वारा लिए गए कर्ज से काफी मदद मिली है।

कारों की बिक्री बढ़ी है और बैंकों से कर्ज भी ज्यादा लिया जा रहा है। यह सब अर्थव्यवस्था में अच्छी खासी ऊर्जा दिखाता है। निजी निवेश में भी तेजी आई है।

कंपनियों के अच्छे मुनाफे और सरकार के खर्च से इसे और बढ़ावा मिला है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ा सकता है।

इससे साल के आखिरी महीनों में चीजें थोड़ी धीमी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ग्रोथ मजबूत दिख रही है और पूरे साल के लिए 7.2 फीसदी की ग्रोथ का अनुमान है।