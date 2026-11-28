भारत में डाटा सेंटर का सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2025 में जहां 70 डाटा सेंटर थे, वहीं इस साल की तीसरी तिमाही तक यह संख्या 14.3 फीसदी बढ़कर 80 तक पहुंचने का अनुमान है।

इनमें से ज्यादातर डाटा सेंटर अब काफी शक्तिशाली हैं, आधे से ज्यादा की क्षमता 50 मेगावाट से भी ज्यादा है। 100 मेगावाट से ज्यादा क्षमता वाले बहुत बड़े डाटा सेंटर की संख्या भी लगभग दोगुनी हो गई है।

यह साफ बताता है कि देश में डिजिटल सेवाओं की मांग कितनी तेजी से बढ़ रही है।