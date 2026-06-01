10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड बढ़कर 7.02 फीसदी तक पहुंची, जानिए क्या है कारण  

निवेशकों की नजर RBI की समीक्षा बैठक पर

ब्रेंट क्रूड अब 93 डॉलर (करीब 8,650 रुपये) प्रति बैरल के पार जा पहुंचा है, जिसके चलते निवेशक और भी सावधान हो गए हें। सभी की निगाहें 5 जून को होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अहम नीतिगत बैठक पर टिकी हैं।

ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट 5.25 फीसदी पर ही बना रहेगा, लेकिन कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि महंगे तेल के कारण बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है।