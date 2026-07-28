ईरान-अमेरिका के बीच तनाव घटने से भारत की 10 साल का बॉन्ड यील्ड लुढ़का

मंगलवार (28 जुलाई) को भारतीय बॉन्ड यील्ड में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई और 10 साल की यील्ड 6.7571 फीसदी पर आ गई।

इसकी एक बड़ी वजह वैश्विक तेल की कीमतों में आई भारी कमी रही। ब्रेंट क्रूड इस समय करीब 87 डालर (करीब 8,300 रुपये) प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले सप्ताह के मुकाबले 10 फीसदी से भी ज्यादा सस्ता हो चुका है।

तेल की कीमतों में यह गिरावट अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद आई है, जिससे निवेशकों के बीच थोड़ा सकारात्मक माहौल बना है।