RBI के 34,000 करोड़ रुपये की बॉन्ड नीलामी से पहले यील्ड 6.76 फीसदी पर स्थिर

करीब 200 अरब रुपये का हुआ निवेश

पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेहद लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदने के लिए ज्यादा निवेशकों को इजाजत दी। इसके चलते 2.5 अरब डॉलर (करीब 200 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश आया।

अब सबकी नजरें इस सप्ताह होने वाली 34,000 करोड़ रुपये की बॉन्ड नीलामी पर हैं, जिसका असर बाजार पर दोबारा दिख सकता है। दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार अमेरिका के मजबूत रोजगार आंकड़ों और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हालात और बदल सकते हैं।