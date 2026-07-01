RBI के 34,000 करोड़ रुपये की बॉन्ड नीलामी से पहले यील्ड 6.76 फीसदी पर स्थिर
बिज़नेस
भारत की 10 साल की बॉन्ड यील्ड बुधवार (1 जुलाई) को 6.76 फीसदी पर लगभग स्थिर बनी रही। दरअसल, पिछले महीने सरकारी बॉन्ड की तगड़ी मांग के कारण यील्ड में भारी गिरावट आई थी, जो 2019 के मध्य के बाद सबसे बड़ी थी।
इसी वजह से अब व्यापारी अभी सतर्कता बरत रहे हैं।
करीब 200 अरब रुपये का हुआ निवेश
पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेहद लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदने के लिए ज्यादा निवेशकों को इजाजत दी। इसके चलते 2.5 अरब डॉलर (करीब 200 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश आया।
अब सबकी नजरें इस सप्ताह होने वाली 34,000 करोड़ रुपये की बॉन्ड नीलामी पर हैं, जिसका असर बाजार पर दोबारा दिख सकता है। दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार अमेरिका के मजबूत रोजगार आंकड़ों और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हालात और बदल सकते हैं।