इंडियन ऑयल ने पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाहों पर लगाया विराम

पेट्रोल की 14 और डीजल की 18 फीसदी बिक्री बढ़ी

पिछले साल के मुकाबले इस साल 1 से 22 मई के बीच पेट्रोल की बिक्री 14 फीसदी और डीजल की 18 फीसदी बढ़ी है। इससे साफ पता चलता है कि लोग पहले के मुकाबले अब ज्यादा ईंधन भरवा रहे हैं। IOC का कहना है कि 42,000 से ज्यादा पंप का उनका विशाल नेटवर्क इस बढ़ी हुई मांग को अच्छी तरह से संभाल रहा है। इस स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए पेट्रोलियम कंपनी लोगों को भरोसा दिला रही है कि सबके लिए पर्याप्त ईंधन मौजूद है। ऐसे में बेवजह घबराकर जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है।